Gamescom 2018: Restliche Gewinner der gamescom awards 2018 bekanntgegeben

Am gamescom Samstag, den 25.08.2018, wurden die gamescom awards in den noch offenen Kategorien verliehen! Falls ihr nicht (mehr) wissen solltet, wer in der 1. Runde eines der begehrtesten Preise der Computer- und Videospielbranche am 21.08.2018 gewonnen hat, könnt ihr es hier nochmal nachlesen.

Neben der Entscheidung der Expertenjury über die Sieger in weiteren sechs Jury-Kategorien sowie dem Best of gamescom award, wurden auch die Sieger der sechs Fan-Kategorien bekanntgegeben! Auch hierbei gingen mehr als 100 Einreichungen beim Award-Büro ein, das auch in diesem Jahr von Stiftung Digitale Spielekultur geleitet wurde.

Nachfolgend findet ihr alle Gewinner des gamescom awards 2018:

Kategoriegruppe A: Genre

Best Hardware (Jury-Kategorie): HTC Vive Wireless Adapter – HTC;

– HTC; Best Multiplayer Game (Jury-Kategorie): Battlefield V – Electronic Arts;

– Electronic Arts; Best Virtual Reality Game (Jury-Kategorie): Blood & Truth – Sony Interactive Entertainment;

Kategoriegruppe B: Best of gamescom

Best of gamescom (Jury-Kategorie): Sekiro: Shadows Die Twice – Activision;

Kategoriegruppe C: Consumer awards

Best Consumer Experience (Fan-Kategorie): Blizzard Booth ;

; Best Queue-Entertainment (Fan-Kategorie): Blizzard Booth ;

; Best Streamer/Let’s Player (Fan-Kategorie): Maximilian Knabe alias HandOfBlood – Instinct3;

– Instinct3; gamescom “Most Wanted” Consumer award (Fan-Kategorie): Super Smash Bros. Ultimate – Nintendo;

Kategoriegruppe D: gamescom global awards

Best Booth (Jury-Kategorie): Fortnite Booth – Envy Create,

– Envy Create, Best Developer (Fan-Kategorie): Ubisoft ;

; Best Publisher (Fan-Kategorie): Activision;

Kategoriegruppe E: gamescom Indie award

gamescom Indie award (Jury-Kategorie): Lost Ember – Mooneye Studios;

Kategoriegruppe F: Best of CAMPUS