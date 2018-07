Gamescom 2018 – THQ Nordic hat das Lineup fÃ¼r die Messe bekanntgegeben

Da THQ Nordic die diesjährige E3 wegen der Fußball-WM ausfallen lies, ist das Lineup für die anstehende gamescom in Köln umso größer ausgefallen! Der Publisher hat Titel wie Darksiders III, Biomutant oder Generations Zero im Gepäck, zudem werden noch zwei bis dahin unbekannte Spiele erstmalig der Öffentlichkeit präsentiert. THQ Nordic hat anlässlich der Messe auch einen gamescom-Trailer veröffentlicht, den ihr euch am Ende anschauen könnt!

Hier ist das Lineup von THQ Nordic:

Biomutant (PC, PS4, Xbox One) - spielbar

(PC, PS4, Xbox One) - spielbar Darksiders III (PC, PS4, Xbox One) - spielbar

(PC, PS4, Xbox One) - spielbar Fade to Silence (PC, PS4, Xbox One) - spielbar

(PC, PS4, Xbox One) - spielbar Generation Zero (PC, PS4, Xbox One) - spielbar

(PC, PS4, Xbox One) - spielbar Townsmen VR (Oculus Vive, Steam VR, Windows Mixed Reality)

(Oculus Vive, Steam VR, Windows Mixed Reality) Wreckfest (PC, PS4, Xbox One)

(PC, PS4, Xbox One) Unangekündigtes Spiel #1

Unangekündigtes Spiel #2

Das unangekündigte Spiel #1 soll während der Eröffnungszeremonie erstmalig vorgestellt werden. Auf der offiziellen Webseite zur gamescom könnt ihr euch den Livestream dazu anschauen, der am 21. August um 11:00 Uhr beginnt. Das Spiel sowie vier weitere Titel sollen hinter verschlossenen Türen angespielt werden können. Zudem haben alle Besucher die Chance THQ Nordic in Halle 8 am Stand A011 zu besuchen und erstmalig Darksiders III anzuspielen sowie die Chance, Fotos mit der Cosplayer-Legion zu machen. Darüber hinaus sind Biomutant, Generation Zero sowie Fade to Silence auch am Stand zu finden, die nur darauf warten angespielt zu werden.

Die gamescom 2018 findet vom 21. – 25. August in Köln statt. Noch können einige Tickets im Ticket-Shop erworben werden. Die Tageskarte für den Samstag ist allerdings bereits vergriffen.

THQ Nordic – gamescom 2018 Trailer