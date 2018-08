gamescom – Microsoft plant offenbar neues Zubehör mit Codenamen „Washburn“ anzukündigen

„Washburn“ ist, sofern die aktuellen Gerüchte ihre Richtigkeit haben, der Codename eines neuen Zubehörs, das Microsoft im Zuge der gamescom 2018 am morgigen Dienstag, 21. August 2018, auch via Inside Xbox: gamescom 2018 Special Livestream (siehe unten) ankündigen werde. Entsprechend hat sich Tom Warren von The Verge auf Twitter geäußert.

Um was es sich bei „Washburn“ handelt, ist nicht klar. Fest stünde jedoch, dass „Washburn“ zum Preis von 149,00 US-Dollar angeboten würde und noch im Herbst 2018, konkreter Termin: tba, erscheinen soll.

Weiterhin heißt es laut Warren, dass es sich bei „Washburn“ nicht um den Xbox One Elite V2 Controller handle. Vielmehr wird „Washburn“ in Kombination mit „Xbox All Access“ genannt, sodass die Möglichkeit besteht, dass es sich beispielsweise um einen neuen Service handeln könnte. Gemutmaßt wird unter anderem, dass „Washburn“ eine Zusammenlegung von Xbox Gold und Xbox Game Pass sein kann.

Inside Xbox: gamescom 2018 Special