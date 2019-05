GameStop – Eintauschaktion: Alte Konsole abgeben und 1TB Xbox One The Division 2-Bundle bekommen

GameStop hat einmal mehr eine Eintauschaktion gestartet, da ihr mit der Abgabe einer alten Konsole ein 1TB Xbox One The Divison 2-Bundle erstehen könnt. Das neuerliche Trade-in-Angebot ist ab heute bis einschließlich 3. Juni 2019 in allen teilnehmenden GameStop Filialen in Deutschland, Österreich und der Schweiz verfügbar.

Jeder, der beispielsweise seine Xbox One S zusammen mit zwei Xbox One-Spielen sowie einem Controller abgibt, zahlt noch 199,99 Euro bzw. 199.90 SFR und bekommt im Gegenzug das 1TB Xbox One X The Division 2-Bundle. Alternativ ist dieser Trade auch gültig für andere verfügbare Xbox One X-Bundles, sodass statt des The Division 2-Bundles auch ein Xbox One X Forza Horizon 4 & Forza Motorsport 7-Bundle gewählt werden kann. Die Verfügbarkeit kann, je nach Store, variieren.

Alternativ zur Xbox One S mit zwei Spielen und einem Controller können auch folgende Konsolen-Kombinationen abgegeben und mit, je nach abgegebener Konsole, noch benötigter Zuzahlung das 1TB Xbox One X The Division 2-Bundle gekauft werden:

Xbox One FAT 500GB oder 1TB + 2Xbox One-Spiele & Xbox One Controller -> Zuzahlung: 229,99 Euro bzw. SFR 229.90

PS4 FAT 500GB oder 1TB + PS4-Controller + 2 PS4-Spiele -> Zuzahlung: 169,99 Euro bzw. SFR 169.90

PS4 Slim 500 GB oder 1 TB + PS4-Controller + 2 PS4-Spiele -> Zuzahlung: 159,99 Euro bzw. SFR 159.90

PS4 Pro + PS4-Controller + 2 PS4-Spiele -> Zuzahlung: 79,99 Euro bzw. SFR 79.90

Switch – ohne Spiele -> Zuzahluung: 149,99 Euro bzw. SRF 149.90

GameStop verweist im Zuge der Trade-in-Aktion auf ihre generellen Ankaufsbedingungen, unter anderem, dass die Controller als auch die Games in „wiederverkaufsfähigem Zustand“ zu sein sollen. Daten und Spielstände können gesichert und auf die neue Xbox One X übertragen werden.

Weitere Infos zur Trade-in-Aktion findet ihr auch auf den jeweiligen GameStop-Webseiten jeweils gültig für Deutschland, Österreich und Schweiz.