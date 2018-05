GameStop Eintauschaktion – PS4 abgeben und Playstation 4 Pro sichern

Nachdem ihr vor Kurzem die Gelegenheit hattet euch via GameStop Eintauschaktion ein Xbox One S 1 TB-Bundle zu sichern (Aktion inzwischen beendet!), könnt ihr euch ab sofort alternativ oder auch ergänzend eine Playstation 4 Pro dazu holen.

GameStop veranstaltet eine weitere Eintauschaktion, bei der ihr euch aktuell bis einschließlich 7. Juni 2018 eine PS4 Pro sichern könnt. Im Gegenzug müsst ihr eure, sofern vorhanden, gebrauchte Playstation 4 nebst PS4 DualShock Controller und inklusive drei Playstation 4-Spielen abgeben. Um die PS4 Pro final zu erhalten, ist noch eine Zuzahlung von 99,99 Euro bzw. SFR 99.90 nötig.

Habt ihr euch eine PS4 Pro reserviert und die Zuzahlung, die bei der Reservierung entrichtet werden muss, geleistet, könnt ihr die Playstation 4 Pro-Konsole zwischen dem 8. Und dem 18. Juni 2018 abholen. Der Abholtermin wird euch bei der Reservierung individuell mitgeteilt.

Eure abzugebende PS4-Konsole, gültig alle Modelle, muss voll funktionsfähig sein. Außerdem müssen drei Spiele (ausgenommen 81 Spiele, die auf der Webseite genannt sind) eurer Wahl sowie der PS4 DualShock 4 Controller dabei sein. Alternativ könnt ihr auch, neben der PS4-Konsole, zwei PS4-Spiele und zwei PS4 DualShock 4-Controller abgeben. Die Abgabe eurer alten PS4 kann am Tag der Abholung eurer PS4 Pro erfolgen.

Weiterhin gilt, dass die PS4-Konsole, die ihr abgebt, nicht formatiert sein darf, da nur nicht formatierte Konsolen auf ihre Funktion hin getestet werden können. Außerdem darf das Siegel nicht beschädigt sein. Ferner können Konsolen nicht in Zahlung genommen werden und eine Rücknahme bzw. Umtausch ist nach Abgabe der gebrauchten Konsole nicht mehr möglich.

Die GameStop PS4-Eintauschaktion findet in allen GameStop Stores in Deutschland, Österreich und der Schweiz statt. Ihr könnt auf der GameStop-Webseite informieren, in welchen Stores noch PS4 Pro-Konsolen im Zuge der Aktion verfügbar sind.