GameStop – Eintauschaktion: Xbox One, PS3 oder Switch abgeben und Xbox One S 1TB-Bundle sichern!

Gamestop hat einmal mehr eine neue Xbox-Eintauschaktion am Start, bei der ihr aktuell die Gelegenheit habt eure Xbox One-Konsole abzugeben und im Gegenzug eine Xbox One S 1TB-Bundle zu erhalten und das mit einer maximalen Zuzahlung von 59,99 Euro bzw. SFR 59.90.

In allen teilnehmenden Gamestop-Filialen in Deutschland, Österreich und der Schweiz habt ihr die Möglichkeit euch bei Abgabe einer Xbox One das Xbox One S 1 TB Rocket Leauge Bundle zu sichern. Jeder, der sich dazu entscheidet seine Xbox One (500 GB oder 1 TB) zusammen mit zwei Xbox One Spielen und einem Controller abzugeben, bekommt das Rocket League-Bundle zum Preis von 59,99 Euro bzw. SFR 59.90. Und so funktioniert die aktuelle Gamestop-Eintauschaktion:

Bis einschließlich 27. Mai 2018 könnt ihr euch in einer Gamestop Filiale das Xbox One S 1 TB Rocket League Bundle im Rahmen der Eintauschaktion zum Preis von 59,99 Euro bzw. SFR 59.90 reservieren. Die Konsole selbst wird dann ab dem 28. Mai 2018 bis einschließlich 9. Juni 2018 in der betreffenden Filiale zur Abholung bereitstehen. Der Abholtermin selbst wird individuell festgelegt und euch während der Reservierung mitgeteilt.

Die Xbox One-Konsole, die ihr abgeben wollt, muss voll funktionsfähig sein. Ihr könnt wahlweise eine 500 GB Xbox One- oder ein 1 TB Xbox One-Konsole abgeben. Außerdem muss der Controller enthalten sein und zwei Xbox One-Spiele. Generell könnt ihr jedes beliebige Spiel, sofern es nicht auf der Ausschlussliste steht, abgeben. Zwei gleiche Spiele werden außerdem nicht akzeptiert.

Wichtig: Der fällige Betrag von 59,99 Euro bzw. SFR 59.90 muss bei bzw. mit der Reservierung entrichtet werden. Die Xbox One-Konsole inkl. Controller und der beiden Spiele kann am Tag der Abholung des neuen Xbox One-Bundles abgegeben werden. Die abzugebende Konsole als auch Controller sowie die beiden Spiele müssen in einem wiederverkaufsfähigen Zustand sein und den Gamestop Ankaufsbedingungen entsprechen. Die anzukaufende Konsole wird von Gamestop entsprechend getestet und darf daher nicht formatiert sein, da das Laufwerk nur bei installierten Konsolen überprüft werden kann. Das Angebot ist laut Gamestop streng limitiert und gilt nur solange der Vorrat reicht. Reservierungen können längstens bis zum 27. Mai 2018 gemacht werden.

Weiterhin gilt, dass beschädigte und/oder nicht funktionsfähige Konsolen nicht angekauft werden. Eine Rücknahme bzw. ein Umtausch nach Abgabe der gebrauchten Konsole ist auch nicht mehr möglich.

Anstelle einer Xbox One-Konsole könnt ihr auch eine der folgende Konsolen mit je zwei Spielen (auch hier gilt die Ausschlussliste und die Spiele müssen zur jeweiligen Konsole gehören) sowie Controller abgeben und euch plus der jeweils angegebenen Zuzahlung ein Xbox One S 1 TB Rocket League Bundle sichern: