GameStop – Mit neuer Trade-In-Aktion Xbox One X günstiger kaufen

GameStop hat bekanntgegeben, dass ihr ab sofort die Möglichkeit habt vergünstigt zu einer neuen Xbox One X-Konsole zu kommen. Tauscht dafür einfach eure gebrauchte Xbox One, Xbox One S, jeweils inklusive Zubehör, oder auch eine andere Konsole gegen eine vergünstigte Xbox One X im exklusiven Bundle mit The Division 2 ein. Auf diese Weise habt ihr die Chance ein Xbox One X-Bundle im Tausch gegen eine Xbox One S für beispielsweise 199,99 Euro statt 499,99 Euro zu bekommen.

Die GameStop Trade-In-Aktion ist zeitlich begrenzt und kann wie folgt genutzt werden:

Reserviert euer Xbox One X-Bundle bestehend aus Xbox One X 1TB-Bundle mit Tom Clancy’s The Division 2 bis zum 14. März 2019 in einer der teilnehmenden GameStop-Filialen. Der Preis für das Bundle richtet sich im Anschluss nach der Konsole, die ihr dafür eintauschen wollt.

Bringt eure Konsole, die ihr eintauschen wollt, in die betreffende Filiale, wahlweise am Tag eurer Reservierung oder zum vereinbarten Abholtermin (Abholtermine werden zwischen dem 15.-22. März 2019 vergeben).

Erhaltet euer Xbox One X-Bundle inklusive der digitalen Version von Tom Clancy’s The Division 2.

Je nach getauschter Konsole fallen für das Xbox One X The Division 2 Bundle folgende zusätzliche Kosten an:

Tauscht eine Xbox One S inkl. Controller sowie zwei Xbox One-Spiele und erhaltet das Xbox One X-Bundle für 199,99 Euro bzw. 199,90 SFR;

Tauscht eine Xbox One (500GB oder 1TB) inkl. Controller und zwei Xbox One-Spiele erhaltet das Xbox One X-Bundle für 229,99 Euro bzw. 229,90 SFR;

Tauscht eine Nintendo Switch inkl. Controller und erhaltet das Xbox One X-Bundle für 149,99 Euro bzw. 149,90 SFR;

Tauscht eine Playstation 4 inkl. Controller und zwei PS4-Spiele und erhaltet das Xbox One X-Bundle für 169,99 Euro bzw. 169,90 SFR;

Tauscht eine Playstation 4 Pro inkl. Controller und zwei PS4-Titel und erhaltet das Xbox One X-Bundle für 79,99 Euro bzw. 79,90 SFR;

Tauscht eine Playstation 4 Slim (500GB oder 1TB) inkl. Controller und zwei PS4-Spiele und erhaltet das Xbox One X-Bundle für 159,99 Euro bzw. 159,90 SFR.

Die neue Trade-In-Aktion ist in Deutschland, Österreich und der Schweiz bis zum 14. März 2019 gültig. Weitere Infos zur Aktion findet ihr auf der offiziellen GameStop Webseite, ebenso alle Infos, was ihr tun solltet, bevor ihr eure gebrauchte Konsole eintauscht – Stichwort Datensicherung & Co.

Für das Angebot ist GameStop verantwortlich, Änderungen sowie Anpassungen sind jederzeit durch den Anbieter möglich!