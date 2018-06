Gearbox – Kein Borderlands 3, dafür ein neuer Shooter-Card-Hybrid

Die E3 2018 wird keine Borderlands 3-Neuigkeiten zu Tage fördern… allerdings ist das wenig überraschend und wirklich neu, denn der zuständige Publisher Take Two teilte bereits Mitte Mai 2018 mit, dass man keine Neuankündigungen für die E3 2018 plane, außerdem auch einen „most wanted“-Titel in Sachen Release nach hinten verschoben habe.

Trotzdem hat der Borderlands-Entwickler Gearbox Software offenbar einen neuen Titel im Gepäck, der während der E3 2018 zumindest mal hinter verschlossenen Türen gezeigt werden soll. Aktuell noch auf den Namen Project 1v1 getauft, handelt es sich dabei um eine Art Multiplayer-Shooter-Card-Hybriden.

Das Projekt sei noch sehr geheim und befände sich seit August letzten Jahres in einem geschlossenen technischen Test. Es ist auch nicht geplant, dass Project 1v1 öffentlich gezeigt werden soll, aber einige weitere Informationen dürften infolge von Hands-On und Anspiel- bzw. Präsentationsberichten dennoch zu Tage gefördert werden. Auch der finale Name von Project 1v1 könnte enthüllt werden. Nachfolgend ein Screenshot, der eine Szene aus Project 1v1, dass fürs Erste für PC geplant ist, abbilden soll.