Gears 5 – E3 2018-Trailer enthüllt neuen Teil, der mehr Open-World-Anteilen bieten soll

Bäm, da haben sie es getan: Microsoft und The Coalition haben während des E3 2018 Xbox Media Briefings Gears 5 (genau in dieser Kurzform geschrieben) mit zwei fulminanten Trailern angekündigt. Gears 5 soll voraussichtlich 2019, konkreter Release: tba, für Windows 10-PCs und Konsolen-exklusiv für Xbox One erscheinen. Als Xbox Game Pass-Besitzer wird euch Gears 5 auch ab Veröffentlichungstag zur Verfügung stehen.

Mit Gears 5 werde die “größte und attraktivste Gears-of-War-Welt, die es jemals gab” auf euch warten. In der virtuellen Haut Kaits, die laut Microsofts Aaron Greenberg der einzige spielbare Charakter sein soll, erkundet ihr diese Welt und schlagt euch durch riesige Areale. Wahlweise alleine, mit Freunden im lokalen Splitscreen oder via Online- als auch Cross-Play-Koop sollt ihr Gears 5 spielen können. Zudem werden 4K-Ultra-HD-Auflösung, HDR und flüssige 60 Bilder pro Sekunden versprochen.

Gears 5 – E3 2018 – Cinematic Announce Trailer

Die Welt zerfällt und die Abhängigkeit der Menschheit von Technologien ist ihr Untergang geworden. Feine schließen sich zusammen, um alle noch Überlebenden auszulöschen. Als Kait müsst ihr versuchen die Ursprünge der Locust ausfindig zu machen, um zusammen mit eurem Trupp zu versuchen das zu beschützen, was von der Menschheit noch übrig ist. Auf eurem langen und beschwerlichen Weg erkundet ihr Sera, und unter anderem überquert ihr dabei Gletscher, segelt über Wüsten und erforscht versunkene Ruinen.

Gears 5 – E3 2018 – Announce Trailer

Weiterhin wurde bekannt, dass Gears of War 5 im Vergleich zu vorigen Teilen der Serie mit mehr sogenannten Open-World-Anteilen aufwarten soll. Entsprechend äußerte sich Aaron Greenberg, Head of Xbox Games Marketing bei Microsoft, in einem Gespräch mit Geoff Keighley. Zudem führte Greenberg aus, dass man sich beim neuen Gears 5 für eine andere, neue Farbpalette entschieden habe, die sich deutlich von den Vorgängern unterscheide.

YouTube Live at E3 2018 Sunday: Xbox and Bethesda Press Conferences (Official Stream)

Und wer nicht genug von der Gears of War-Franchise bekommt, kann sich schon einmal Gears Tactics vormerken, dass exklusiv für Windows 10 PCs erscheinen soll. Gears Tactics stellt eine Weiterentwicklung rundenbasierter Taktikspiele dar und kombiniert handfeste Action mit charakterorientierter Story. Ihr dürft euch, laut Ankündigung, auf individuell anpassbare Teams, upgradefähige Waffen sowie epische Schlachten freuen. Gears Tactics ist zudem das erste Gears of War-Spiel, das speziell für PC-Spieler konzipiert wurde.

Gears E3 2018 Inside Xbox Announce. All three Games!

Gears zum Dritten bekommt ihr außerdem noch mit Gears Pop!, welches ebenfalls während des E3 2018 Xbox Media Briefings mit einem ersten Trailer und Infos vorgestellt wurde und für iOS als auch Android erscheinen soll. Als Release wird derzeit allgemein gültig 2019 angegeben. Mit Gears Pop! sollen die legendären Charaktere aus Gears of War im Funko Pop!-Stil zurückkehren. Gears Pop! entsteht in Zusammenarbeit mit Funko und wurde von den Gears of War-Vinyl-Sammelfiguren inspiriert.

Gears POP! – E3 2018 – Announce Trailer