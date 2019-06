Gears 5 – „Escape“ Spielmodus vorgestellt, Terminator Dark Fate Charakter Pack, Collector’s Edition und E3 2019 Trailer

Gears 5 durfte während der Xbox E3 2019 Pressekonferenz natürlich nicht fehlen! Microsoft und The Coalition hatten auch einige Neuheiten und Infos bezüglich des kommenden Third-Person-Shooters im Gepäck, angefangen bei einem neuen Trailer bis hin zur Vorstellung des neuen Spielmodis Escape sowie der Enthüllung einer besonderen Gears 5 Collector’s Edition, die allerdings bisher nur für die USA bestätigt wurde.

Das Wichtigste über Gears 5 zuerst: Ihr müsst nur noch drei Monate warten, dann wird der Shooter offiziell erscheinen. Wollt ihr Gears 5 früher spielen, bestellt euch die Gears 5 Ultimate Edition vor oder besitzt den Xbox Game Pass Ultimate. Beides sichert euch zu, dass ihr fünf Tage früher losziehen könnt. Ansonsten gilt es sich bis zum 10. September 2019 zu gedulden.

Gears 5 – E3 2019 – Kait, Broken

Während der E3 2019 Xbox Pressekonferenz wurde auch der neue, als aggressiver Koop-Modus Escape für Gears 5 angekündigt und vorgestellt. Quasi als Selbstmordkommando müsst ihr jeweils zu dritt großen Feindesbauten entkommen. Wie ihr euch das Ganze vorstellen könnt, lässt sich anhand der Videos von Kotaku, Gamespot oder auch IGN entnehmen, die im Zuge der E3 2019 Gelegenheit hatten den Gears 5 Escape-Modus auszuprobieren.

Gears 5 Escape Gameplay – E3 2019

Mit dem Release des Shooters wird es auch einen Karteneditor geben, da ihr eigene Feindesbauten (Stöcke) erstellen, teilen und damit auch eure Freunde herausfordern könnt.

14 Minutes of Gears 5 Escape Gameplay – E3 2019

Gears 5 wird auch wieder einen Versus-Modus bieten, der im Juli 2019 mit einem Techtest starten wird und der die Option bietet den kompetitiven Gametypus Arcade auszuprobieren. Weiterhin wird auch der eSports-Modus Escalation 2.0 im Techtest zur Verfügung gestellt. Am Techtest per se kann über den Xbox Game Pass teilgenommen werden oder durch eine Gears 5 Vorbestellung bei teilnehmenden Händler bzw. im Microsoft Store.

10 Minutes Of Gears 5 Escape Multiplayer Gameplay As Keegan | E3 2019

Auch auf den Horde-Modus müsst ihr als Gears-Fans nicht verzichten, dieser wurde ebenfalls für Gears 5 bestätigt. Microsoft bestätigt ein Hands-On Gameplay Debüt rechtzeitig zur gamescom 2019 im August, da auch neue Charakter-Fähigkeiten, die im Horde-Modus verfügbar sein sollen, vorgestellt werden.

Final wird die Gears 5 Kampagne am 6. September 2019 in den Early Access gehen. Kait Diaz macht sich auf den Weg, um herauszufinden in welcher Verbindung sie zum Feind steht und sie muss erkennen, dass sie selbst die größte Gefahr für Sera darstellt. The Coalition verspricht, dass die Gears 5 Kampagne die größte ist, die ihr bisher gespielt habt und zudem die erste ihrer Art, die ihr im Drei-Spieler Split-Screen Koop erledigen könnt.

Gears 5 soll am 10. September 2019 für PC (Win10/Steam) sowie Xbox One-Konsolen im Handel und digital erscheinen. Weiterhin wird Gears 5 ab Release-Tag via Xbox Game Pass bzw. Xbox Game Pass PC angeboten werden. Besitzer von Xbox Game Pass Ultimate können schon fünf Tage eher spielen.

Für Vorbesteller und Xbox Game Pass-Besitzer, die vor dem 16. September 2019 Gears 5 spielen, bieten Microsoft und The Coalition mit dem Terminator Dark Fate Charakter Pack ein kleines Extra. Es beinhaltet jeweils die spielbaren Charaktere Sarah Connor und das Terminator T-800 Endoskelett.

Gears 5 – E3 2019 – Terminator Dark Fate Reveal

In den USA wird auch seit dem Wochenende eine besondere Gears 5 Sammlerausgabe angeboten, die Gears 5 Collector’s Edition Jack Drone. Diese beinhaltet neben der Gears 5 Ultimate Edition unter anderem ein Sammler-Booklet, einen exklusiven In-Game Jack Skin und eine vollfunktionsfähige Jack Drone. Gekauft werden kann die Gears 5 Collector’s Edition Jack Drone für 269,99 US-Dollar in allen teilnehmenden Gamestop-Filialen in den USA.

Und auch die Gears POP, die mit legendären Charakteren aus dem Gears of War-Universum zurückkehren werden, waren während des E3 2019 Xbox Press Briefings Thema. Gehalten im Funko-Pop!-Stil entsteht das Spiel in Zusammenarbeit mit Funko und ist von den Gears of War-Vinylsammelfiguren inspiriert. Bereits jetzt könnt ihr euch schon über Android und iOS registrieren und euch auf eine Veröffentlichung in der zweiten Jahreshälfte 2019 einstellen.

Gears POP! – E3 2019 – Kitten Around with RAAM