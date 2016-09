Gears of War 4 – Angespielt: Die ersten 20 Minuten im Video

Zu Gears of War 4 ist ein neues rund 20-minütiges Video veröffentlicht worden, das nachfolgend angeschaut werden kann und wir bezüglich des Inhalts vorsorglich eine Spoiler-Warnung aussprechen.

Das neue Gears of War 4 Video von The Coalition zeigt zum einen den in Gears of War 4 enthaltenen Prolog und zum anderen spielen Rod Fergusson und Matt Searcy, beide The Coaltion, die ersten 20 Minuten von Gears of War 4 an. Gezeigt wird dabei unter anderem das Sera der Vergangenheit als auch das inzwischen 25 Jahre ältere und somit heutige Sera.

Ergänzend zum Gears of War 4 Prolog Play-through Gameplay-Video erklärte Ferugusson auf Twitter, dass dieses auf einer regulären Xbox One abgespielt und aufgenommen wurde.

Gears of War 4 erscheint weltweit am 11. Oktober 2016 für Windows 10 PCs und Konsolen exklusiv für Xbox One.

Gears of War 4 – Prologue Play-through