Gears of War 4 â€“ Februar Update bringt neue Maps, Gear Packs und Verbesserungen

Microsoft und The Coalition haben die Inhalte des aktuellen Gears of War 4 Februar 2017 Updates bekanntgegeben. Ihr dürft euch wieder auf neue Inhalte, darunter Maps und Gear-Packs, als auch einige Verbesserungen freuen. Außerdem ist anlässlich des Valentinstags am 14. Februar 2017 eine komplette Festwoche geplant.

Die Gears of War 4 Festwoche beginnt bereits morgen, Freitag, 10. Februar 2017, und stellt den Auftakt zum siebentägigen Valetins-Event dar. Ihr könnt euch während des Events neue Gear-Packs verdienen, einen weiteren sammelbaren Charakter erspielen und den Torque-Bogen erhalten.

Die neuen Gears of War 4 Multiplayer-Karten Impact Dark und War Machine werden ebenfalls ab dem 10. Februar 2017 zur Verfügung stehen. Dabei sind die Namen Programm! Auf der Impact Dark Karte wird eure Sichtweite durch Nebel erheblich reduziert. Sämtliche Waffen werden an die Karte angepasst: Statt Scharfschützengewehr gibt es die Boltok, die EMBARs ersetzen die Dropshots und Brandgrananten weichen der Overkill.

Gears of War 4 – Impact Dark Multiplayer Map Flythrough

Die War Machine Karte hat eine optische Überarbeitung erfahren und mehr Details spendiert bekommen. Auf euch warten DeeBee-Sicherheitsroboter, ein abfahrbereiter Zug und weitere Überraschungen. Dank der Weitläufigkeit der Karte ist War Machine ideal für Scharfschützen und Torque Bogen-Nutzer.

Gears of War 4 – War Machine Multiplayer Map Flythrough

Die Maps War Machine und Impact Dark sind Bestandteil der Developer Playlist für Season Pass-Besitzer und unterstützen die Mehrspieler-Modi Team Deathmatch, Guardian, welcher mit einem neuen Spawning-System versehen wurde, sowie King of the Hill mit doppelten Erfahrungspunkten sowie 20 Prozent Bonusguthaben.

Gears of War 4 wird auch in den nächsten Wochen und Monaten weitere Anpassungen sowie Verbesserungen erhalten und dabei stützt sich das Team auf das Feedback aus der Gears of War-Community. Geplant sind bisher unter anderen folgende Aktualisierungen:

Pre-Game Lobby-System für kompetitive Matches, um das Ranking System in Gears of War 4 weiter zu optimieren;

Update für Core und kompetitive Lobbies (soll im März 2017 erscheinen);

Ikonen der Locust Charakter sollen ab März 2017 dabei sein.

Weiterhin sind Updates für den Horde Modus im Sommer 2017 geplant: