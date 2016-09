Gears of War 4 – Gewinnt eine Teilnahme am GoW 4 PR-Event

Gears of War 4 erscheint weltweit am 11. Oktober 2016 für Windows 10 PCs und Konsolen exklusiv für Xbox One. Selbstredend, dass im Vorfeld des Gears of War 4 Releases die eine oder andere PR-Aktion stattfinden wird.

So auch in Aussicht gestellt von Xbox Schweiz, die dazu passend ein Gewinnspiel auf Facebook veranstalten und gesamt drei Tickets für das „ultimate Gears of War 4 PR Event“ am 3. Oktober 2016 verlosen. Die Teilnahme am Gears of War 4 Gewinnspiel ist denkbar einfach: Besucht die Facebook-Seite von Xbox Schweiz und hinterlasst einen „kreativen GOW Post“. Die Gewinner werden dann am 30. September 2016 mit allen Einzelheiten informiert.