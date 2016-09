Gears of War 4 – Gold-Status erreicht und Launch-Trailer verfügbar

Gears of War 4 hat den Gold-Status erreicht wie Microsoft und The Coalition bekanntgegeben haben. Folglich steht dem angepeilten Veröffentlichungstermin Anfang Oktober 2016 für Windows 10 PCs und Xbox One nichts mehr im Weg.

Passend zur Gears of War 4 Gold-Status Meldung wurde auch ein Gears of War 4 Launch-Trailer veröffentlicht, der nachfolgend in Augenschein genommen werden kann.

25 Jahre sind seit den Ereignissen von Sera vergangenen und eine neue Generation Gears hat ihren großen Auftritt: JD Fenix, Sohn des COG-Kriegshelden Marcus Fenix, Kait und Deil. Gemeinsam müssen sich die Drei nicht nur einer neuen monströsen Bedrohung stellen, sondern sich auch im Kampf um Energie und Rohstoffe der Fraktion der Outsider erwehren.

Gears of War 4 soll am 11. Oktober 2016 auch als Xbox Play Anywhere-Titel (digital/Karte im Handel) erscheinen. Xbox Play Anywhere bedeutet, dass Gears of War 4 sowohl auf Windows 10 PCs sowie Xbox One gespielt werden kann, d.h. der Shooter wird einmal gekauft und steht dann für beide Plattformen inkl. dann auch erreichter Spielstände und Erfolge zur Verfügung.

Wer Gears of War 4 vorbestellt, kann sich exklusive Boni in Form von Charakter- und Waffen-Skins sichern. Vorbesteller der Gears of War 4 Ultimate Edition erhalten zudem vier Tage früher Zugang zum Spiel sowie weitere Extras.

Gears of War 4 – Gameplay Launch Trailer

“Nothing else matters” ist der Song, der im Trailer im Hintergrund zu hören ist. Im Original von Metallica ist die im Gears of War Launch-Trailer zu hörende Version eine Cover gesungen von der US-Amerikanischen Folk-Rock-Sängerin Lissie.