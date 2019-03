Gears of War 4 – Keine neuen Inhalte mehr geplant

Die aktuelle Gears of War 4 Gilden RAAM Challenge ist laut Aussage von Entwickler The Coallition offenbar der letzte Inhalt bzw. die letze Herausforderung, die für Gears of War 4 angeboten wird. Gears-Fans, die General RAAM zudem ab Gears 5-Releasetag als Charakter zur Verfügung haben wollen, sollten die Challenge auf jeden Fall spielen, denn das sei „der einzige Weg“ dafür.

Generell hat sich The Coalition mit der Ankündigung und Vorstellung des damit letzten neuen Inhalts von Gears of War 4 verabschiedet. Es ist Zeit weiterzuziehen und sich voll und ganz auf Gears 5 zu konzentrieren, aber nicht ohne noch ein paar durchaus interessante Fakten zu veröffentlichen:

269 Charakter und 2.384 Skins wurden während der letzten 2,5 Jahre veröffentlicht;

Neue Favoriten (Sweater Imago) und zehn Jahre alte Fananfragen (Palace Guard) wurden realisiert;

Das Team hat viel gelernt, unter anderem das „Color Blast“ keine gute Idee ist!

The Coalition hofft, dass euch all die Release Spaß gemacht haben und sagt auch „sorry“, dass nicht alle Anregungen eurerseits berücksichtigt werden konnten. Aber man nehme euer Feedback sehr ernst und man wisse sehr genau, über welche Charaktere, die künftig wieder dabei sein können oder sollen, ihr euch freuen werdet.

Mit diesem Statement seitens The Coalition stellt der Entwickler somit auch klar, dass „Customization Content“ und „Gears Packs“ für Gears of War 4 Geschichte sind. Generell jedoch kann der Xbox One-exklusive Third-Person-Shooter natürlich wie gewohnt Off- wie Online weitergespielt werden.