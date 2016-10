Gears of War 4 – Mit Gears of War Art kostenlose DLC-Rüstungen bestimmen

Aktuell können Gears of War 4-Fans und Spieler einen von The Coalition und Microsoft geplanten Rüstungs-DLC inhaltlich bestimmen, der dann für alle Spieler, die Gears of War 4 bis spätestens zum 31. Dezember 2016 gekauft und ausprobiert haben, kostenlos zur Verfügung gestellt wird.

Um an der Rüstungswahl teilnehmen zu können, müsst ihr die Webseite Gears of War Art besuchen. Auf dieser könnt ihr euch gesamt zehn verschiedene Rüstungsdesgins nebst ihren Designern anschauen und euch für euren persönlichen Favoriten entscheiden. Die fünf Designs mit den meisten Stimmen werden nach Abschluss des Wettbewerbs als kostenloser DLC bereitgestellt. Um dem Gears of War 4-Rüstungsdesign, welches euch am besten gefällt, eure Stimme zu geben, benötigt ihr wahlweise einen Facebook- oder Twitter-Account.

Mit der Wahl eures Lieblings-Gears-of-War-4-Designs habt ihr außerdem die Chance eine signierte Xbox One S 2TB Custom-Konsole, ein Gears of War 4 Limited Edition Bundle oder einen anderen der vielen Preise zu gewinnen. Alles was ihr dafür tun müsst ist, dass ihr eure getroffene Wahl auf Facebook und/oder Twitter mit anderen teilt.

Das Gears of War Art Gewinnspiel läuft noch bis einschließlich 20. Oktober 2016. Weitere Details könnt ihr auch den Teilnahmebedingungen entnehmen.

Gears of War 4 – The Art of Gears