Gears of War 4 – Neuer Gear Pack, Skins und Events anlässlich des 10. Geburtstags

Die Gears of War-Reihe feiert heuer den ersten runden Geburtstag. Zehn Jahre wird die Shooter-Serie alt und das ist Grund genug für Entwickler The Coalition den Ehrentag mit ein paar neuen Zuckerl, die für Gears of War 4 angeboten werden, zu feiern.

Dazu gehört das Gears of War 4 10th Anniversary Paket für Gears of War 4, welches ausschließlich durch das Spielen freigeschaltet wird und für 200 Credits gekauft werden kann. The Coaltion sichert zu, dass sich infolge garantiert immer einer der nachfolgend genannten Items, Embleme oder Herausforderungen sowie eine zweite Karte der Gears of War 4 Launch-Serie enthalten ist:

Figuren

Gary Carmine Charakter

Carmine Familie – Waffen Skins

Anthony Carmine Long Shot

Benjamin Carmine Gnasher

Clayton Carmine Lancer

10 Jahre Gears Gedenk-Waffen-Set

10 Jahre Gears Lancer

10 Jahre Gears Hammerburst

10 Jahre Gears Retro Lancer

10 Jahre Gears Markza Mk. 1

10 Jahre Gears Enforcer

Embleme

Gary Carmine Emblem

10 Jahre Gears Emblem

Bounties (Herausforderungen)

Welcome Back To The Army – Holen Sie sich 5 Kills mit einem Hammerburst als Marcus (Versus)

Sicherheitssystem aktiviert – Holen Sie sich 100 Kills als Ingenieur (Horde)

Das ist von Dom – Holen Sie sich ein Messer Ausführung als Marcus (Versus)

Dies ist nicht eine Waffe, es ist ein Kamerad – Get 5 Kills mit einem Markza Mk. (Gegen)

Broadcast-THIS! Holen Sie sich 10 Hinrichtungen (Horde)

Ergänzend gibt es auch wieder ein Playlist-Update, da folgende Event-Optionen angeboten werden:

One Shot, One Kill – Spieler haben nur eine Longshot zur Verfügung, allerdings kann auf den jeweiligen Maps die EMBAR aufgesammelt werden. Aber egal mit welcher Waffe, nur der Headshot führt am Ende zum Ziel bzw. auf Rang 1 der Highscore-Liste.

Gnashers-Only King of the Hill – Es gilt den Hügel (Ring) zu kontrollieren und die Gnasher ist des Spielers bester Freund.

Weiterhin teilt The Coaltion mit, dass anlässlich des 10. Gears of War Geburtstags weitere Events sowie Wettbewerbe geplant sind. Details dazu werden in den nächsten Tagen gesondert bekanntgegeben.

Im Verlaufe des heutigen Tages bzw. Abends wird zudem noch ein neues Gears of War 4-Update eingespielt, welches für Anpassungen bei der Punkte- als auch Credit-Vergabe vornehmen wird. Zudem soll es Verbesserungen geben, die helfen Anpassungsoptionen etwas leichter zu erspielen.

Gears of War 4 – Tenth Anniversary Gear Pack Teaser