Gears of War 4 – Pumpkin Ball Spezialevent gestartet und Halloween Elite Pack verfügbar

Gears of War 4 Entwickler The Coalition hat bekanntgegeben, dass mit Pumpkin Ball das erste Gears of War 4 Event zur Verfügung steht, welches ab sofort im Menü in der Rubrik Spezialevents ausgewählt werden kann.

Pumpkin Ball ist eine angepasste Dodgeball-Variante, da die Respawn-Zeit verkürzt und der Respawn-Schutz verringert ist. Gespielt werden kann Pumpkin Ball auf den fünf Maps

Fallout

Forge (Schmiede)

Harbor (Hafen)

Impact (Einschlag)

Lift (Aufzug)

Weiterhin sorgt das Pumpkin Ball Spezialevent dafür, dass das virtuelle Alter Ego einen großen Kürbiskopf verpasst bekommt. Zudem werden während des Pumpkin Ball Bonus-XP ausgeschüttet.

Ergänzend hat The Coalition das Halloween Elite Pack veröffentlicht, das noch heute im Verlauf des Tages im Gears of War 4-Store auftauchen wird.

Laut The Coalition werde das Gears of War 4 Halloween Elite Pack garantiert epische oder legendäre Karten, exklusiv aus der Day of the Dead Legendary Collection, beinhalten. Das Halloween Elite Pack wird bis einschließlich 1. November 2016 angeboten.