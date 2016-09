Gears of War 4 – Viele neue Screenshots verfügbar

Nachdem diese Woche schon nicht nur der Gears of War 4 Launch-Trailer veröffentlicht wurde, sondern Microsoft und The Coalition auch bekanntgegeben haben, dass Gears of War 4 den Gold-Status erreicht hat, folgen nun nochmals eine satte Ladung Screenshots, die auf den baldigen Release des 3rd-Person-Shooters einstimmen.

Die nachfolgenden rund 20 verschiedenen Gears of War 4 Bilder zeigen unter anderem die neuen Charakter (Kait, JD, Del) aber auch sprichwörtlich alte Bekannte wie Marcus Fenix sowie verschiedene Kampfeinsätze, auf denen sich nicht nur Umgebungen, sondern auch die zu bezwingenden Gegner präsentieren.

Gears of War 4 soll am 7. Oktober 2016 für Window 10 PCs und Konsolen exklusiv für Xbox One erscheinen.