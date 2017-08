Geheimakte 2: Puritas Cordis – Point & Click-Adventure wird Mobil

Das im Jahre 2008 für PC veröffentlichte Mystery-Abenteuer Geheimakte 2: Puritas Cordis wird ab dem 2. August 2017 auch für iPad und iPhone zum Preis von jeweils 5,49 Euro erhältlich sein. Die Android-Version soll kommende Woche erscheinen. Die mobilen Fassungen präsentieren sich in HD-Grafik. Außerdem wurde das Rätsel-Design überarbeitet.

Der Quasi-Vorgänger Geheimakte Tunguska, der vor elf Jahren, im August 2006 auf den Markt kam und seinerzeit durchweg positive Kritiken erhielt, handelt von der jungen Nina Kalenkow, die sich auf der Suche nach ihrem spurlos verschwundenen Vater macht. Der Wissenschaftler war zuletzt mit Forschungen über die sibirische Tunguska-Region befasst, wo 1908 eine Explosion unbekannten Ursprungs ein vernichtendes Flammeninferno auslöste. Anscheinend wusste Ninas Vater etwas zu viel darüber und wurde deshalb entführt. Gemeinsam mit ihrem Freund Max erlebt sie während der nun folgenden Reise spannende Abenteuer, die beide an unterschiedliche Schauplätze rund um die Welt führen, u. a. nach Irland, Kuba und Sibirien. Dabei stößt das Duo schon bald auf geheimnisvolle Gestalten in schwarzen Roben, die offenbar was mit der Sache zu tun haben.

Die Story von Geheimakte 2: Puritas Cordis ist nach den Ereignissen des ersten Teils angesiedelt. Nina hat sich von Max mittlerweile getrennt und möchte nun den Schiffsweg Richtung Portugal nutzen, um ökonomischen und politischen Konflikten zu entgehen, die mit einer Wirtschaftskrise in Europa, einer Dürreperiode in Afrika, Überflutungen in Südostasien und Bürgerkriegen in Lateinamerika gerade ihren Höhepunkt erreichen. Wie der Zufall so will, wird sie am Hamburger Hafen Zeugin eines Mordes und damit unfreiwillig erneut zur Ermittlerin. Und wie immer geht’s auch diesmal in ferne Länder und auf die Spuren der Vergangenheit.

Geheimakte 2: Puritas Cordis – iOS Trailer