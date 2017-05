Get Even – Psycho-Thriller erscheint noch diesen Monat

Das düstere First-Person-Adventure Get Even soll am 26. Mai 2017 für PC, PlayStation 4 sowie Xbox One starten. Zur PlayStation 4-Variante wird es sogar eine Boxversion geben (Preis beim Online-Händler Amazon: 29,99 Euro). Die PC-Version kostet bei Steam genauso viel und ist inzwischen ebenfalls vorbestellbar.

In Get Even erleben wir die Abenteuer von Black, einem Auftragskiller, der sein Erinnerungsvermögen verloren hat. Als dieser eines Tages unverhofft in einer finsteren Anstalt erwacht, trifft er auf einen anonymen Kidnapper namens Red und gelangt durch ihn in den Besitz eines speziellen Headsets, mit dessen Hilfe sich vergangene Ereignisse rekonstruieren lassen. Eine Erinnerung macht Black besonders zu schaffen: der Versuch, ein junges Mädchen zu retten, dem eine Bombe umgeschnallt wurde.

Get Even erscheint nur mit englischer Synchronisation. Allerdings lassen sich optional auch deutsche Untertitel zuschalten.

Get Even – PS4/XB1/PC – I’m in (Side Story Video #3)