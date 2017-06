Get Even – “Uncover the Truth”-Trailer veröffentlicht

Ursprünglich sollte das First-Person Horror-Adventure Get Even bereits am 26. Mai 2017 für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen.

Dieser Release-Termin wurde aber offiziell von Bandai Namco um einen Monat nach hinten verschoben. Um den neuen Release-Termin gebührend zu feiern ist jetzt der offizielle Get Even Launch Trailer veröffentlicht worden.

Get Even von The Farm 51 ist seit gestern, 21. Juni 2017 für PC als digitaler Download erhältlich. Für Playstation 4 erscheint Get Even als digitaler Download oder als Box-Version im Handel am 23. Juni 2017. Zum gleichen Zeitpunkt erscheint Get Even allerdings nur als digitaler Download für Xbox One.

Get Even – PS4/XB1/PC – Uncover the Truth (Launch Trailer)