Ghost Giant – Mit Trailer und ersten Infos für PS VR angekündigt

Ghost Giant ist ein VR-Puzzle-Adventure aus dem Hause Zoink, welches im Zuge des Countdown zur E3 2018 von Sony mit einem ersten Trailer als auch Infos angekündigt wurde und für Playstation VR, konkreter Release: tba, erscheinen soll.

In Ghost Giant schlüpft ihr in die virtuelle Haut eines riesigen Geistes und freundet euch mit Louis an. Louis‘ Leben ist nicht einfach. Er lebt zusammen mit seiner Mutter, mit der er sich um einen Sonnenblumen-Farm kümmern muss, in einem abgeschiedenen Teil der Stadt.

Als Geist habt ihr durchsichtige Hände, aber das wird euch nicht daran hindern Möbel, Bäume oder auch Fahrzeuge zu bewegen. Auch werdet ihr ganze Gebäude drehen als auch öffnen können, um zu sehen, was sich darin abspielt. Auf diese Weise wird das kleine, idyllische Städtchen Sancourt zu einem Puppenhaus.

Ghost Giant Ankündigungstrailer – E3 2018 [PS4, PS VR]

Dank der Größe des Ghost Giant kann Louis verschiedene Herausforderungen, die auf den ersten Blick scheinbar sehr schwierig sind, dennoch gut lösen. Ein schweres Objekt heben gehört offenbar dann zu den am häufigsten vorkommenden Aufgaben, aber am Ende ist es weniger der bewegte Gegenstand, sondern mehr, dass einem Kind geholfen wurde.

Für Ghost Giant konnte Entwickler Zoink die renommierte Autorin Sara Bergmark Elfgren, deren Spektrum Drehbücher, Graphic Novels und Romane umfasst, und weltweit bereits in 25 Sprachen übersetzt wurde, gewinnen.