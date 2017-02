Ghost Recon: Wildlands – „Don Winslow behind the Scenes“-Video

Ubisoft hat zum bald erscheinenden Action-Adventure Tom Clancy’s Ghost Recon: Wildlands das “Don Winslow behind the Scenes”-Video (Originalton mit deutschem Untertitel) veröffentlicht, in dem vor allem auf die Entstehung der Story eingegangen wird.

Der amerikanische Schriftsteller Don Winslow lässt sich ein wenig in die Karten schauen und erklärt, was ihn beim Schreiben der Geschichte von Wildlands beeinflusst hat. Außerdem geht er darauf ein, wie es für ihn als Autoren gewesen ist die Handlung eines Spiels zu verfassen. Zudem zieht er Vergleiche zwischen Spiel, Roman und Film.

Ghost Recon: Wildlands soll am 7. März 2017 für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen.

Tom Clancy’s Ghost Recon® Wildlands: Schreiben für die Wildlands | Ubisoft [DE]