Ghost Recon: Wildlands – Open Beta-Client kann ab sofort geladen werden

Wie angekündigt, wird die Open Beta zu Tom Clancy’s Ghost Recon: Wildlands vom 23.-27. Februar 2017 auf PC, Playstation 4 und Xbox One verfügbar sein. Den dafür benötigten Wildlands Beta-Client könnt ihr ab sofort für PC (Steam), PS4 und Xbox One herunterladen, sodass ihr am 23. Februar 2017 direkt loslegen könnt.

Ab dem 23. Februar 2017 könnt ihr zwei der 21 Provinzen erkunden, wahlweise im Koop mit bis zu vier Spielern oder alleine Ghost Recon: Wildlands unsicher machen und dabei eure Fertigkeiten als beispielsweises Scharfschütze unter beweisen sowie verschiedene Fahrzeuge, taktische Ausrüstungen und Waffen ausprobieren.

Ghost Recon: Wildlands soll am 7. März 2017 für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen.