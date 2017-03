Ghost Recon: Wildlands – Release-Special-Video verfügbar

Am morgigen Dienstag, 7. März 2017 erscheint offiziell Ubisofts Open-World-Shooter Tom Clancy’s Ghost Recon: Wildlands für PC, Playstation 4 und Xbox One im Handel und als digitaler Download in den jeweiligen Stores.

Passend dazu hat Ubisoft ein Ghost Recon: Wildlands Release-Special-Video aus dem Hut gezaubert, in dem zahlreiche Informationen zum Spiel enthalten sind. So wird die große Welt der Wildlands thematisiert und es werden auch die wichtigsten Spielmechaniken vorgeführt. Hinzu kommen außerdem ein paar Behind-the-Scenes-Einblicke, die ein wenig über die Entstehung der Welt verraten.

Weitere Informationen liefert auch die seit einiger Zeit verfügbare „Eine Welt ohne Helden“-Webseite, auf der ihr ebenfalls die Ghost Recon: Wildlands Karte inspizieren könnt. Und nach wie vor könnt ihr euch, auch unabhängig vom Spiel selbst, das kostenlose Ghost Recon: Wildlands Avatar-Outfit im Xbox Store sichern.

Release-Special – Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands | Ubisoft-TV [DE]