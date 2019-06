GhostWire: Tokyo – Neues Projekt der „The Evil Within“-Macher enthüllt

Tango Gameworks, bekannt für die „The Evil Within“-Spiele, sind mit einem neuen Projekt zugange, wie Bethesda während der E3 2019 bekanntgegeben hat. GhostWire: Tokyo heißt der Titel, der ebenfalls im Horror-Action bzw. Horror-Adventure-Genre angesiedelt ist und für bisher nicht näher genannte Plattformen erscheinen soll; Release: tba. Und passend zur Ankündigung gibt es auch erstes Videomaterial, das einen ersten groben Vorgeschmack liefert.

GhostWire: Tokyo – Official E3 Teaser

In GhostWire: Tokyo müsst ihr dem Geheimnis auf die Spur kommen, warum weite Teile der Bevölkerung verschwunden sind – einfach so. Dieses Rätsel zu lösen und die Stadt aus den Klauen eines Unheils zu befreien funktioniert natürlich nur, wenn euch entsprechende Kräfte zur Verfügung stehen. Okkultes trifft Verschwörungstheorien und moderne Legenden und es ist an euch Licht in dieses Dunkel zu bringen.