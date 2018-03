God Eater 3 – Neue Infos und Details zum Gameplay veröffentlicht

Den vor Kurzem veröffentlichten God Eater 3 2nd Trailer sowie Gameplay-Video schiebt Bandai Namco aktuell einige frische Infos zum kommenden Monster Action-RPG nach, die sich insbesondere mit dem in God Eater 3 gebotenen Gameplay befassen.

Einmal mehr leidet die Erde und deren Bewohner, da sie von schrecklichen Aragami heimgesucht wird. Diese Kreaturen zu besiegen ist gar nicht so einfach und setzt die God Arcs, biomechanische Hybrid-Waffen der Firma Fenrir, voraus. Und die God Eater wiederum sind die einzige, welche diese Waffen führen können. Bleibt noch die Frage zu klären: sind die God Arcs ein Segen oder doch einer ein Fluch?

In der Vorgeschichte zu den Ereignissen in God Eater 3 wurden viele Gebiete in unbewohnbare und feindselige Ashlands gewandelt. Asche-ähnliche Partikel haben das verursacht, da diese alles verkümmern lassen, was mit diesen Partikeln in Berührung kommt. Nur wenige haben das überlebt und für die, die noch da sind, führte der Weg in den Untergrund. Unterirdische Basen wurden errichtet, die Ports genannt werden. Wer nun allerdings denkt, dass die Ashlands verlassen und leer sind, der irrt. Die Ash-Aragami, wie beispielsweise Anubis und Ra, haben sich angepasst und sind die ultimative Herausforderung für die God Eater.

Aber nicht nur die Aragami haben sich verändert! Mit God Eater 3 werden die sogenannten Adaptiven God Eaters (AGE) eingeführt, die sich von ihren God Eater-Kollegen aus der Vergangenheit unterscheiden. Die AGE sind ihren Widersachern, den Aragami ähnlicher geworden, sodass stärker und tödlicher sind – außerdem hat es ihre Resistenz im Bezug auf die Ashlands erhöht. Und einer dieser AGE ist Hugo Pennywort, ein God Eater aus dem Port von Pennywort. Hugo ist euer Freund, mit dem ihr aufgewachsen seid und der euer Team anführt. Euch gegenüber wird er allerdings mehr wie ein Bruder auftreten, da ihr gemeinsam aufgewachsen seid.

Weiterhin dürft ihr in God Eater 3 neue God Arc-Kategorien erwarten: die Biting Edge, auf schnelle Hiebe und Stiche mit Doppelklinge fokussiert. Dazu die Ray Gun, stark für Distanzangriffe, wenn diese zum richtigen Zeitpunkt eingesetzt wird.

Außerdem soll es ergänzend zu den neuen Kategorien ein neues Kampfsystem geben, die euer Kraftpotential erheblich steigern können soll. Das Engage-System aktiviert sich, wenn Charaktere nah beieinander sind und dazu der Accelerator Trigger ein passiver Skill ist. Dieser soll sich unter bestimmten Voraussetzungen aktivieren lassen, beispielsweise dann, wenn eine perfekt ausgeführte Verteidigung geglückt ist.

God Eater 3 soll für PC und Playstation 4 erscheinen. Ein konkreter Release-Termin steht noch nicht fest und wird gesondert bekanntgegeben.