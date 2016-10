God of War – Demo des Actionspiels wird es nicht geben

Eine God of War Demo wird es nach Aussage von Sony Santa Monica Director Cory Barlog nicht geben, wie er auf Nachfrage auf Twitter erklärte.

Laut Barlog würde man nachhaltig an God of War Arbeiten, aber eine Demo steht dabei nicht auf der „to do“-Liste. Eine Demo zu kreieren kostet in der Regel zu viel Zeit, gut und gerne ein bis zwei Monate, die durchaus zu Lasten der Qualität des Spiels gehen können. Zudem fügt Barlog an, dass das fertige Spiel immer besser werde, je weniger Demos man mache, da man auf diese Weise die komplette Zeit in die Entwicklungsarbeit stecken kann.

God of War befindet sich derzeit bei Sony Santa Monica für Playstation 4 in Entwicklung. Ein konkreter Release-Termin für das Actionspiel steht allerdings noch nicht fest und wird zu gegebener Zeit gesondert bekanntgegeben.