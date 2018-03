God of War – Gold-Status erreicht

Dem offiziellen Release von God of War am 20. April 2018 exklusiv für Sonys Playstation 4 steht angesichts der heute ergangenen Gold-Meldung wohl nichts mehr im Wege. Damit hat das Sony Santa Monica Studio mitgeteilt, dass die Entwicklungsarbeiten abgeschlossen und die Arbeit im Presswerk aufgenommen werden kann.

In God of War dürft ihr euch zusammen mit Kratos und seinem Sohn den Gefahren der nordischen Mythologie aussetzen und euch unter anderem in vielen Kämpfen beweisen. Und während dieser Reise muss Kratos nicht nur als Mentor für Atreus agieren, ihn lehren ein Gott zu sein, sondern auch dagegen ankämpfen durch Antreus wieder Menschlichkeit anzunehmen.

God of War kann nach wie vor in verschiedenen Edition vorbestellt werden. Nach erfolgtem Release dürft ihr euch, so die Ankündigung seinerzeit, auf ca. 25-30 Stunden Spielspaß, und das vor allem ohne Beutekosten (Loot-Boxen), freuen.