God of War â€“ Nachfolger offenbar schon in Arbeit

Das Playstation 4-exklusive als auch durchaus mit rund 3.8 Mio. verkauften Einheiten erfolgreiche Action-Adventure God of War scheint einen Nachfolger zu erhalten, der sich offenbar auch schon in der Entwicklung befindet.

Basis für diese Annahme ist die aktuell von Entwickler Sony Santa Monica ausgeschriebene und damit zu besetzende Position des „Senior Character Concept Artist“, der neben einigen grundlegenden Voraussetzungen, die er für diese Stelle mitbringen sollte, auch in der Lage sein soll – Zitat „Charaktere, Götter und Kreaturen zu entwerfen“. Weiterhin sollen diese Entwürfe detailliert auf Basis historischer Einflüsse sowie Mythologien entstehen.

Auch wenn der Zusammenhang zwischen der offene Stelle und God of War durchaus nahe liegend ist, eine Bestätigung, dass es tatsächlich um ein neues God of War-Spiel geht, ist das natürlich nicht. Und bis Sony konkrete Angaben hierzu macht bzw. generell einen neuen God of War-Titel ankündigt – oder ggf. einen God of War DLC, stufen wir diese Informationen als Gerücht ein.