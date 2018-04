God of War – Neues Gameplay-Video zeigt Troll-Kampf, Erkundungselemente und mehr

Sony Santa Monica lässt der unlängst ergangene God of War Gold-Meldung und im Vorgriff auf den bald erfolgenden Release nochmals ein kommentiertes Gameplay-Video folgen.

Das nachfolgende gut fünf Minuten lange God of War Video zeigt euch nicht nur weitere Kampfaction, sondern nimmt auch den Kratos Gegner, einen Troll, näher ins Visier. Außerdem seid ihr eingeladen weitere Erkundungselemente in Augenschein zu nehmen.

God of War kann nach wie vor in verschiedenen Edition vorbestellt werden. Nach erfolgtem Release am 20. April 2018 exklusiv für Playstation 4-Konsolen dürft ihr euch, so die Ankündigung seinerzeit, auf ca. 25-30 Stunden Spielspaß, und das vor allem ohne Beutekosten (Loot-Boxen), freuen.

God of War – New Gameplay: Trolls, Exploration, and More | PS Underground