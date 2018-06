God of War – New Game Plus angekündigt

God of War bekommt mit „New Game+“ einen neuen Spielmodus spendiert, wie Sony im Zuge des E3 2018 Showcase heute Nacht bekanntgegeben hat. Mit New Game Plus würde man, wie es heißt, God of War-Fans einen Wunsch erfüllen, der vielfach an die Entwickler via Social Media herangetragen wurde.

Noch befindet sich der New Game Plus-Modus für God of War in der Entwicklung, soll aber „schon bald“ als Patch zur Verfügung gestellt werden können. Infolgedessen werdet ihr dann die Gelegenheit haben auszuprobieren, wie es ist wenn ihr Baldur gegenübertretet und dabei schon die Rüstung der Walküren tragt. Oder ihr genießt das Privileg die Leviathan Axt von Spielbeginn nutzen zu können.

Nein, mit dem New Game Plus-Modus wird es kein Spaziergang durch Midgard werden, denn auch wenn ihr eure Ausrüstung, die ihr während des Spieles zusammengetragen habt, darunter Rüstung, Waffen Talismane und weiteres, in den neuen Spieldurchgang mitnehmen könnt, es wird nicht leicht werden. Im Gegenteil, bestätigte Sony, dass der Schwierigkeitsgrad für den New Game Plus-Modus in God of War angehoben wird. Unverändert bleibt hingegen die Kraft Türen einzutreten.

