God of War – Playstation Experience Absage erteilt

Sony wird auch in diesem Jahr wieder das Playstation Experience-Event in der Zeit vom 3.-4. Dezember 2016 in Anaheim, Californen abhalten.

Neuigkeiten zum God of War Reboot brauchen allerdings nicht erwartet werden, wie Cory Barlog, Director Sony Santa Monica, auf Nachfrage auf Twitter mitgeteilt hat. Laut seiner Aussage sei er zwar definitiv vor Ort, aber nur um Fans zu treffen und Spiele auszuprobieren.

Bereits Mitte dieses Monats hatte Barlog erklärt, dass es auch keine God of War Demo geben werde, weil dies nur Zeitverlust bedeuten würde.

God of War befindet sich aktuell bei Sony Santa Monica für Playstation 4 in Entwicklung. Ein Release-Termin steht derzeit noch nicht fest und wird gesondert bekanntgegeben.