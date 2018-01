God of War – Release-Termin und verfügbare Editionen enthüllt

Auch wenn bereits einige Videos und Informationen zu God of War von Sony und Santa Monica Studio veröffentlicht wurden, gab es, zumindest was den konkreten Veröffentlichungstermin betrifft, bisher nur vage Angaben bzw. Vermutungen. Jetzt ist die Katze allerdings aus dem Sack und der finale God of War Release-Termin wurde endlich veröffentlicht. Außerdem wurde auch neues Bildmaterial als auch alle geplanten God of War-Editionen vorgestellt.

Playstation 4- und Playstation 4 Pro-Besitzer dürfen sich demnach auf den 20. April 2018 freuen, da an diesem Tag der neueste Ableger der God of War-Reihe exklusiv für PS4 erscheinen soll.

God of War – Story-Trailer + Erscheinungsdatum [PS4, deutsch]

Wer sich in das ca. 25-30-stündige Abenteuer stürzen möchte, welches ohne Beutekisten (Lootboxen) auskommen soll, hat vorher die Qual der Wahl, da man sich zwischen verschiedenen Editionen entscheiden kann.

Neben einer God of War Standard-Edition, welche nur das Spiel enthält, wird es noch eine Limited-, Collector’s und eine Digital-Edition geben. Wer sich den Actiontitel importieren möchte, darf sich noch über eine Stone Mason Edition (nur in Kanada und den USA erhältlich) freuen.

God of War Spiel

Steelbook mit Schuber

Artbook von Dark Horse

Digitale Inhalte: DLC: Death’s Vow Armour Set DLC: Exile’s Guardian Shield Dynamisches PS4-Design



God of War Spiel

Steelbook

23 cm große Kratos Statue

2 Huldra-Schnitzfiguren

Exklusive Lithographie

Weltkarte aus Stoff

Digitale Inhalte: DLC: Death’s Vow Armour Set DLC: Exile’s Guardian Shield DLC: Dark Horse Comic DLC: Dark Horse Artbook Dynamisches PS-Design



God of War Digital Edition Inhalt:

God of War Spiel (Download Version)

Digitale Zusatz-Inhalte: Todesschwur-Rüstungsset. ‘Wächter des Verbannten’-Schild Digitaler ‘Dark Horse’-Comic Digitales ‘Dark Horse’-Artbook Dynamisches PS4-Design



God of War Spiel

Steelbook

23 cm große Kratos Statue

2 Huldra-Schnitzfiguren

Exklusive Lithographie

Weltkarte aus Stoff

Defender of the Chosen Shield Skin

Stone Mason’s Ring

Mimir’s Head Talking Keychain

2″ Horse and Troll Carvings

Digitale Inhalte: DLC: Death’s Vow Armour Set DLC: Exile’s Guardian Shield DLC: Dark Horse Comic DLC: Dark Horse Artbook Dynamisches PS-Design



Wer sich dazu entscheidet God of War vorzubestellen, darf sich noch zusätzlich über drei verschiedene Schilde (Faustschild der Schmiede, Dökkskjöldur, Seelenschild der Lichtalben) mit unterschiedlichen Fähigkeiten freuen.