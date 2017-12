God of War – Spielzeit soll 25-30 Stunden betragen

Das Actionspiel God of War soll euch, wenn es Anfang 2018, konkreter Termin: tba, exklusiv für Playstation 4 erscheint, um die 25-30 Stunden lang beschäftigen. Entsprechend hat sich Sony Santa Monica Studios Creative Director Cory Barlog während der Playstation Experience 2017 (PSX 2017) geäußert.

Unklar ist weiterhin, wann God of War tatsächlich veröffentlicht wird. Zuletzt gab es Gerüchte, da man sich auf einen inzwischen wieder entfernten Eintrag im amerikanischen Playstation Store berief. Diesem zufolge war God of War auf den 22. März 2018 datiert. Vermutungen, wonach Sony diesen Termin ggf. während der PSX 2017 konkretisiert bzw. generell den God of War Release genannt hätte, haben sich nicht bestätigt.

