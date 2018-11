Gods Remastered â€“ Remaster des Bitmap Brothers-Klassikers erscheint fÃ¼r aktuelle Konsolen

Der 1991-er Bitmap Brothers-Klassiker Gods kommt als Gods Remastered wieder, wie Robot Riot bekanntgegeben hat. Demnach wird das für aktuelle Konsolen aufgepeppte Actionspiel für PC via Steam, Playstation 4, Switch und Xbox One erscheinen. Eine Gods Remastered Release-Termin steht bereits fest und fürs Erste werden am 4. Dezember 2018 die PC via Steam- und die Xbox One-Version erscheinen. Gods Remastered für Nintendo Switch und Playstation 4 folgen im kommenden Jahr 2019, konkreter Termin: tba.

Die überarbeitete Gods-Fassung wird nicht nur grafisch aufgehübscht daher kommen, sondern auch einen neuen Spielmodus mit 3D-Grafik, neuen Licht- sowie Schatteneffekten als auch neuer Musik und Soundeffekten bieten. Freunde des Originals kommen auch auf ihre Kosten, denn das Original, basierend auf der Amiga-Version, ist ebenfalls Bestandteil der Gods Remastered-Variante. Der Clou: Ihr könnt jederzeit zwischen beiden Modi hin- und her wechseln.

Zwölf Levels, deren Design beibehalten wurde, in gesamt vier Welten warten darauf von euch bezwungen zu werden. Neben einer Einzelspieler-Kampagne wird es auch einen Speedrun-Modus geben und weltweite Ranglisten.

Das Gods Remastered basiert auf Gods aus dem Jahr 1991 der Bitmap Brothers, welches seinerzeit für Amiga und Atari-ST veröffentlicht wurde.