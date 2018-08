Gone Home – Indie-Adventure demnächst auch für Nintendo Switch

Das Indie-Adventure Gone Home soll in Kürze auch für Nintendo Switch verfügbar sein. Nach bisherigen Planungen soll die digitale Switch-Version bereits am 23. August 2018 erscheinen.

Gone Home ist ein Produkt von The Fullbright Company, jenem Studio, dem auch drei ehemalige 2K-Games-Entwickler angehören. Der Titel spielt in den 90er Jahren. Wir übernehmen die Rolle einer Heimkehrerin, die nach über einjähriger Abwesenheit ihr Elternhaus aufsucht, … doch zu ihrer großen Verwunderung dort niemanden mehr antrifft. Das Haus scheint bereits seit Monaten verlassen. Seltsamerweise finden sich keinerlei Hinweise, die auf Abreise oder eine mögliche Flucht schließen könnten. Nur: Was ist dann geschehen? Dies zu ergründen, wird unsere Aufgabe sein. Folglich ist das eigene Handeln fortan stark auf Spurensuche und die Erkundung der Spielwelt ausgerichtet.

Für PC kam Gone Home erstmals 2013 auf den Markt. Aufgrund seines Erfolges erschien das Indie-Abenteuer später noch für PlayStation 4 und Xbox One.

GONE HOME | Nintendo Switch Announcement Trailer