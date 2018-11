The Good Life – Release auch für Xbox One bestätigt

Microsoft hat während der Inside Xbox-Ausgabe, die es am vergangenen Wochenende anlässlich des XO18-Events als verlängerte Version gegeben hat, bekanntgegeben, dass das Rollenspiel The Good Life, bisher für PC und Playstation 4 bestätigt, auch für Xbox One erscheinen werde.

The Good Life ist ein Rollenspiel, in welchem Stadtbewohner die Hauptrollen spielen. Soweit wenig spektakulär, wäre da nicht der Umstand, dass sich die Leute nach und nach in Katzen verwandeln!

The Good Life, welches via Kickstarter finanziert wurde, ist das aktuelle Projekt von Hidetaka Suehiro, wohl besser bekannt als Swery65. Zu seinen bisherigen Spielen gehören unter anderem Deadly Premonition, Tomba 2: The Evil Swine Returns oder auch D4. Dark Dreams Don’t Die oder das zuletzt veröffentlichte The Missing: J.J. Macfield and the Island of Memory.

The Good Life hat noch keinen festen Release-Termin verpasst bekommen, jedoch steht schon jetzt fest, dass das RPG auch als Teil des Xbox Game Pass-Programms veröffentlicht wird.

The Good Life – STROY Trailer – 2018 MAY