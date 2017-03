Gran Turismo Sport – Fittipaldi EF7 Vision Gran Turismo von Pinifarina enthüllt

Heute wurde beim Genfer Auto-Salon der Rennwagen Fittipaldi EF7 Vision Gran Turismo von Pionifarina von keinem geringerem als Emerson Fittipaldi selbst enthüllt.

Der Fittipaldi EF7 Vision Gran Turismo vereint die Visionen des italienischen Designerstudios Pinifarina und dem deutschen Automobilhersteller HWA AG. Unter anderen wurde Kohlefaser-Monocoque verwendet, die auch bei Höchstgeschwindigkeiten Sicherheit verspricht und ist ein eigens dafür entworfene Sicherheitskapsel.

Der EF7 Vision Gran Turismo wird in limitierter Stückzahl produziert und natürlich auch als virtuelles Abbild inklusive aller Charakteristika, die der echte EF7 aufweist, in dem bald erscheinenden Playstation 4 exklusiven Rennspiel Gran Turismo Sport verfügbar sein. Dazu Kazunori Yamauchi, Präsident von Polyphony Digital Inc. und Gran Turismo-Schöpfer – Zitat:

Der Fittipaldi EF7 Vision Gran Turismo von Pininfarina ist ein Gemeinschaftswerk von einigen der besten Partner der Automobilbranche. Wir fühlen uns geehrt, Teil dieses Projekts zu sein.

Der PS4 exklusive Racer Gran Turismo Sport soll, nach der letztjährig erfolgten Release-Verschiebung, im Verlauf dieses Jahres erscheinen. Einen konkreten Termin haben Sony und Polyphony Digital aber noch nicht bekanntgegeben.

Gran Turismo Sport – Fittipaldi EF7 Vision Gran Turismo von Pinifarina Screenshots