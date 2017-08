Gran Turismo Sport – Lackierungseditor in neuem Video vorgestellt

Sony und Polyphony Digital haben ein weiteres kommentiertes Video zum kommenden Rennspiel Gran Turismo Sport veröffentlicht, in dem es dieses Mal um die Möglichkeiten geht, die mit dem Lackierungseditor (Engl.: Livery Editior) zur Verfügung stehen.

Dave und Hollie von Playstation Access gewähren euch einen groben Ausblick auf die Vielzahl an Anpassungsmöglichkeiten, die euch in GT Sport im Lackierungseditor an die Hand gegeben werden. Verdeutlicht wird dies anhand eines Beispielfahrzeugs, da Hollie das sogenannte „Access-Mobil“ erstellt.

Gran Turismo Sport, welches sich zuletzt mit sehr vielen Videos präsentiert hat, darunter ein 4K-Gameplay-Trailer und einen groben Ausblick auf die enthaltenen Strecken und Fahrzeuge, soll am 18. Oktober 2017 exklusiv für Playstation 4 erscheinen.

GT Sport – Custom Decals in the Livery Editor