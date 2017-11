Gran Turismo Sport – Patch 1.06, neue Fahrzeuge und GT League-Modus angekündigt

Sony und Polyphony Digital haben bekanntgegeben, dass Gran Turismo Sport beginnend ab dem am 27. November 2017 mit dem Patch 1.06 neue Features, Fahrzeuge als auch den GT League das PS4-exklusive Rennspiel erweitern werden.

Ab dem 27. November 2017 dürft ihr euch zunächst auf die drei neue kostenlose Fahrzeuge ISO Rivolta Zagato VGT, Audi R18 und Shelby Cobra 427 freuen. Weiterhin wird es möglich sein ab dem 27. November 2017 den Lackierungseditor, ebenso wie die Scrapes und den Kampagnen-Modi, offline zu nutzen – eine Internetverbindung wird trotzdem benötigt, um eure Fortschritte zu speichern. Außerdem sollen Gameplay-Anpassungen vorgenommen werden.

Im Dezember 2017 wird, als Teil des kostenlosen Dezember Updates, der GT League Modus (Einzelspielermodus) in Gran Turismo Sport integriert. Angelehnt an den alten GT Modus werdet ihr die Möglichkeit haben an einer Reihe von Pokalwettbewerben für Anfänger und Profis teilzunehmen, um final als Champion der GT League das Siegertreppchen zu besteigen. Einen Vorgeschmack auf das kostenlose Dezember 2017 Update für Gran Turismo Sport liefern auch die nachfolgenden Screenshots.

Last but not least wird es, ebenfalls im Dezember 2017, eine Reihe neuer Fahrzeuge geben, die euren GT Sport-Fuhrpark erweitern werden. Geplant sind folgende 12 Boliden:

Mazda RX-7 Spirit Type A (FD) Nissan Skyline GT-R V – spec II (R32) Nissan Skyline GT-R V – spec II (R34) Ford F-150 SVT Raptor Lamborghini Countach LP400 Ferrari F40 Ferrari Enzo Ferrari KTMX-BOW R Suzuki Swift Sport Volkswagen Smaba bus Type 2 (T1) Chris Holstrom Concepts 1967 Chevy Nova Chevrolet Corvette Stingray Convertible (C3)

Ergänzend zu den vorbenannten 12 Fahrzeugen planen Sony und Polyphony Digital noch weitere ca. 50 Autos in Gran Turismo Sport hinzuzufügen. Der Release der Fahrzeuge soll bis März 2018 erfolgen. Und über März 2018 hinaus werde es weitere Updates geben, die, wie es heißt, für „frischen Wind – und neue Strecken“ sorgen sollen.