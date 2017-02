Grand Theft Auto 4 – Xbox One vs. Xbox 360-Version im Videovergleich

Grand Theft Auto 4 erweitert seit letzter Woche die Liste der Spiele, die via Xbox One Abwärtskompatibilität auf Xbox One spielbar sind. Grund genug für Digital Foundry die abwärtskompatible GTA 4-Version vor allem technisch etwas näher unter die Lupe zu nehmen.

Folglich ist ein Vergleichsvideo entstanden, da Digital Foundry die auf Xbox One spielbare Fassung mit dem Xbox 360-Original verglichen als auch gegenüber gestellt hat. Am auffälligsten scheint, so Digital Foundry, dass die auf Xbox One grundlegend verfügbare bessere Framerate (Bildrate) zwar vorhanden ist, aber nicht zwingend dafür sorgt, dass das Gameplay besser ist.

Wie sich das Ganze anlässt und wie sich Grand Theft Auto 4 im Xbox One vs. Xbox 360-Vergleich schlägt, könnt ihr in nachfolgenden Video sehen. Oder habt ihr ggf. schon selbst die Erfahrung gemacht und GTA 4 auf Xbox One gezockt? Wenn dem so ist: Wie sind eure ersten Eindrücke? Stimmt ihr Digital Foundry zu oder habt ihr Rockstars Klassikers anders erlebt?

Grand Theft Auto 4 Xbox One Backwards Compatibility Tested!