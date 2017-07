Grand Theft Auto 6 – Fake-Lebenslauf stellte angebliche Infos zu GTA VI in Aussicht

Grand Theft Auto 6 – darauf warten viele, viele Fans rund um den Globus und zwischenzeitlich gab es sogar angebliche erste Hinweise auf das Existieren des nächsten GTA-Teils. Aber weit gefehlt, denn die aufgetauchten Angaben waren schlichtweg falsch.

Ein im Netz aufgetauchter Lebenslauf des Stuntmans und Schauspielers Tim Neff war Stein des Anstoßes. Diesem war zu entnehmen, dass Neff angeblich mit Motion Caputre-Aufgaben für GTA 6 bei Rockstar zu Gange sei. Außerdem wäre Neff auch bei Red Dead Redemption 2 involviert.

Nichts davon stimmt, wie Neff auf Nachfrage entgegnet. Laut ihm sei die fragliche Seite nicht einmal die seine und über einen Account auf der betreffenden Seite würde er auch nicht verfügen, die er außerdem nicht einmal kenne. Weiter erklärt Neff, dass er zwar seinerzeit an GTA 5 mitgearbeitet habe, aber das sei schon lange her. Seither habe er auch nichts mehr in dieser Richtung getan. Abschließend entschuldigt sich Neff für die allgemeine Verwirrung und schließt damit, dass er augenscheinlich ziemlich heftig getrollt wurde.

Abgesehen von diesem Fake stehen aber die Chancen sicher nicht schlecht, dass Rockstar Games zu passender Zeit die Grand Theft Auto-Reihe fortsetzen wird. Aber fürs Erste ist Rockstar mit dem ebenfalls von euch Fans sehnlichst erwarteten Red Dead Redemption 2 beschäftigt, das im Frühjahr 2018, konkreter Termin: tba, erscheinen soll.