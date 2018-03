Gravel – “Ice and Fire”-Erweiterung erscheint in wenigen Tagen

Am 27. Februar 2018 hat Milestone Gravel für PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht und knapp einen Monat später, am 28. März 2018, wird auch schon die “Ice and Fire”-Erweiterung erscheinen.

Diesen DLC könnt ihr dann für 9,99 Euro erstehen und enthaltet ein neue Cross-Country-Kartenset in Island mit zehn Kontrollpunkt-Rennstrecken, einer neuen Karrieren-Episode und Schnee-Strecken-Events mit abwechslungsreichen Settings. Zusätzlich erscheint mit der Erweiterung auch die Multiplayer-Arena und die neuen Modi “Capture the Flag” und “King’s Run”. In beiden Modi werdet ihr in der Arena auf andere Spieler treffen und euer Können unter Beweis stellen!

Der Gravel Ice and Fire DLC Launch-Trailer demonstriert euch sehr gut wie es aussieht, wenn ihr auf von Nordlichtern durchflutete Strecken, inaktive Vulkane und kleine Fischerdörfer rast.

Gravel – Ice and Fire DLC Launch-Trailer