Gravel – “King of Buggies”-Erweiterung ab sofort für PC, Play Station 4 und Xbox One erhältlich

Gravel ist das jüngst veröffentlichte Off-Road-Rennspiel von Milestone, die sich auf Rennspiele aller möglichen Art spezialisiert haben. Sie sind unter anderem für MXGP3 und RIDE bekannt. Gravel ist seit dem 27. Februar 2018 für PC, Playstation 4 und Xbox One erhältlich und wird regelmäßig mit neuen DLCs gefüttert.

Erst vor einem Monat wurde die “Ice and Fire“-Erweiterung veröffentlicht. Der neuste DLC trägt den Namen “King of Buggies” und ist seit heute, dem 26. April 2018, offiziell erhältlich. Ein Launch-Trailer darf auch hierbei natürlich nicht fehlen – diesen haben wir euch am Ende eingebunden.

In der “King of Buggies”-Erweiterung werden wendige Buggies als Off-Road-Fahrzeuge ins Rennen geschickt. Hinzu kommt noch die neue “Off-Road Masters”-Episode, die auf dem Gravel-Channel zur Verfügung steht. Hierbei könnt ihr euer Können mit fünf neuen Fahrzeugen unter Beweis stellen:

KTM AX

Can-Am BRP Maverick X3

Polaris RZR XP 4 Turbo EPS

Predator X-180s

Buckshot X2

Die “King of Buggies”-Erweiterung ist jetzt für PC, Playstation 4 und Xbox One verfügbar und kann entweder einzeln oder mit dem Season Pass gekauft werden. Diese Erweiterung ist nun die dritte von insgesamt fünf Premium-Erweiterungen. Den Entwicklern zu Folge soll das nächste Add-on Mitte Mai 2018 und das letzte Anfang Juni 2018 veröffentlicht werden.

Gravel – “King of Buggies”-Trailer