Gravel – Launch-Trailer stimmt auf Release ein

Das neue Off-Road-Rennspiel Gravel der Entwickler Milestone, unter anderem auch bekannt für MXGP3 und RIDE, ist ab heute offiziell für PC, Playstation 4 und Xbox One verfügbar. Passend dazu hat Milestone den obligatorischen Gravel Launch-Trailer veröffentlicht, um damit natürlich nochmals auf den Racer aufmerksam zu machen.

In Gravel sollt ihr euch auf 50 Strecken in den vier verschiedenen Disziplinen Wild Rush, Cross Country, Speed Cross und Stadium Circuit beweisen können. Wahlweise stehen Off- wie Online-Spielmodi zur Verfügung. Weiterhin warten die Offroad Masters auf euch, ein TV-Show-Format mit 60 Events.

Und wart ihr zeitig dabei und habt Gravel vorbestellt, konntet ihr euch damit den Porsche Rallye Pack DLC sichern. In wie weit diese Erweiterung ggf. absehbar auch für alle anderen Spieler angeboten wird, bleibt für den Moment noch abzuwarten.

Gravel – Launch Trailer – USK 60sec

Ihr seid euch noch unschlüssig und wollt Gravel vor dem Kauf etwas auf den Zahn fühlen? Dann hat ihr derzeit als PC/Steam- sowie Xbox One-Spieler die Gelegenheit dazu, da ihr in den jeweiligen Stores eine Gravel Demo finden könnt. Für Playstation 4-User ist aktuell leider keine Demo verfügbar. Probiert euch unter anderem mit einem Toyota Celica oder Lancia Delta Integrale auf zwei Layouts der Monte Bianco-Strecke aus.