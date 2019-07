Green Book – Blu-ray Gewinnspiel / Verlosung

Zum Launch von Green Book verlosen wir in Zusammenarbeit mit Ascot Elite Schweiz jeweils drei Blu-ray und DVD-Versionen von diesem Streifen. Wer damals bei unserem Kino-Gewinnspiel kein Glück hatte, der kriegt jetzt eine neue Chance. Übrigens wer in der Nähe von Schaffhausen wohnt, sollte sich Ende Juli vormerken, da wird Green Book im Openair-Kino auf dem Schaffhauser Munot gezeigt. Ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall!

Synopsis: Wahre Geschichte eines außergewöhnlichen Road-Trips und einer wunderbaren Freundschaft mit Viggo Mortensen und Oscar-Preisträger Mahershala Ali in den Hauptrollen. Tony Lip, Türsteher mit italienischen Wurzeln, wird im Jahr 1962 als Fahrer angeheuert. Er soll Dr. Don Shirley, Afro-Amerikaner und einer der weltbesten Jazz-Pianisten, auf einer Konzerttour von New York City bis in den konservativen Süden der USA begleiten, wo die Rassentrennung noch immer gilt. Um ihre Reise so angenehm wie möglich zu gestalten und allfälligen rassistischen Angriffen auszuweichen, halten sich die Männer an das ‚Negro Motorist Green Book‘, einen jährlich erscheinenden Reiseführer für die schwarze Bevölkerung: mit Tipps zu Motels, Restaurants und Tankstellen. Konfrontiert mit Rassenhass und Bedrohungen finden die beiden unterschiedlichen Männer unerwarteten Zugang zueinander und setzen sich damit über die Grenzen von Rasse, Bildung und Klasse hinweg.

Regie: Peter Farrelly

Darsteller: Linda Cardellini, Viggo Mortensen, Mahershala Ali

Green Book – Trailer Deutsch

