Grim Fandango: Remastered â€“ Trailer zur Switch-Version verfÃ¼gbar

Die Anfang 2015 erschienene, technisch überarbeitete Neuauflage zum LucasArts-Adventure-Klassiker Grim Fandango, welche bislang für PC, PS4, PS Vita und Android sowie iOS verfügbar war, ist anlässlich des 20. Geburtstages des Originals nun auch für Nintendos Switch veröffentlicht worden. Zur Switch-Version gibt es jetzt einen neuen Trailer. Zudem wurde nun bekannt, dass die Remastered-Version Anfang 2019 auch als Disc-Fassung für PlayStation 4 auf den Markt kommen soll (enthält ein goldenes Ticket für die Linie 9 und ein Streichholzbriefchen vom Cafe Valavera). Für Sammler und Grim Fandango-Fans gibt es den Soundtrack erstmals auch auf zwei Schallplatten.

Die ursprüngliche Fassung von Grim Fandango erschien bereits Ende 1998. Im Zentrum der Handlung steht Manny Calavera, seines Zeichens Reiseberater und Vertreter der Dienststelle organisierter Diplom-Senser. Manny verkauft Luxusreisen an die Seelen Verstorbener, damit diese zu ihrer ewigen Ruhestätte gelangen können. Eines Tages gerät er auf die Spuren einer Verschwörung, die ihn daran hindert, selbst ewigen Frieden zu finden.

Grim Fandango erhielt nach seiner Veröffentlichung in den späten 90er Jahren begeisterte Kritiken und gilt unter Genre-Fans auch heute noch als Meisterwerk, das in keiner Adventure-Sammlung fehlen darf. Lob erfuhren vor allem die einzigartigen Charaktere, die pointierten und humorvollen Dialoge und die ausgezeichnete deutsche Synchronisation. Kritik gab es hingegen an der im Original noch sehr umständlichen Steuerung und diversen Bugs. Trotz aller Lobpreisungen blieb Grim Fandango der kommerzielle Durchbruch versagt. Lucas Arts verbuchte den Titel seinerzeit sogar als finanziellen Misserfolg. Gleichzeitig leitete Grim Fandango damit das Ende der LucasArts-Adventures ein.

Grim Fandango Switch Announcement