GRIP: Combat Racing – DeLorean 2650-DLC ab sofort verfügbar

Für das Rennspiel GRIP: Combat Racing steht mit dem DeLorean 2650 ein neues Spiele-Update bereit, dass ab sofort für PC, Playstation 4, Switch und Xbox One zum Preis von 1,99 Euro in den jeweiligen Stores erstanden werden kann.

Wie Publisher Wired Productions und Entwickler Caged Element Inc. bekanntgegeben haben, wurde dafür eine Partnerschaft mit der DeLorean Motor Company geschlossen, sodass das legendäre futuristische DeLorean-Fahrzeug, vielen sicher aus den „Zurück in die Zukunft“-Filmen bekannt, den Weg in GRIP: Combat Racing finden konnte.

Ca. 6000 der seinerzeit 9000 gefertigten DeLoreans gibt es noch weltweit und ab sofort für jeden GRIP: Combat Racing-Spieler inkl. Panzerung, drehbar und mit Treibstoff aufgefüllt. Wahlweise als Anti-Gravity AirBlade-Variante oder als vierrädriger Roller zeigt der nachfolgende Trailer, wie der Flügeltürwagen für das Spiel umgewandelt wurde.

GRIP Combat Racing Delorean 2650 Trailer

Spieler auf Steam können, beginnend ab heute, GRIP: Combat Racing kostenlos ausprobieren. Der Aktionszeitraum endet am 21. Oktober 2019 um 17:00 Uhr. Weiterhin ist das Rennspiel für Playstation 4- und Xbox One-Konsolen sowie für Nintendo Switch als digitale Variante in den jeweiligen Stores als Download zum Preis von 39,99 Euro verfügbar. Alternativ könnt GRIP: Combat Racing auch als Retailversion im Handel oder auch im Zuge des Xbox Game Pass-Angebots erstehen.